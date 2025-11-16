Силы обороны Украины отбросили армию РФ у Шахово Донецкой области

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, Силы обороны Украины отбросили российские войска в районе населенного пункта Шахово (Покровский район) в Донецкой области.

При этом противник смог продвинуться в селе Владимировка и вблизи населенного пункта Софиевка, которые находятся в Донецкой области.

Скриншот: DeepState



«Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового. Ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки», — сообщили в DeepState.

Напомним, командование Вооруженных Сил Украины сообщило об отводе подразделений из населенного пункта Нововасильевское (Запорожская область) на более выгодные для обороны позиции.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»