Украина обыграла Исландию 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сегодня на стадионе «Легия» в Варшаве состоялся заключительный матч группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026, в котором сборная Украины встретилась с национальной командой Исландии.
Перед игрой за выход в плей-офф команда Сергея Реброва занимала третье место в группе, уступая исландцам по разнице забитых и пропущенных мячей.
У Украины этот показатель составлял –3 (8 забитых, 11 пропущенных), тогда как у Исландии был +4 (13 забитых, 9 пропущенных). Таким образом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за путёвку на Мундиаль, украинцам нужна была только победа.
В стартовые 15 минут команда Реброва сделала акцент на высоком прессинге, жёстко встречая полузащитников соперника уже в центральной зоне. В отличие от матча против Франции, где Украина нанесла всего один удар в створ ворот, к 25-й минуте счёт по ударам был уже 4:1 в пользу нашей команды.
На 24-й минуте один из самых опасных моментов создал Виктор Цыганков — его удар из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина. Исландию полностью устраивала ничья, поэтому команда выбрала сдержанную манеру игры, стараясь сбить темп и лишить Украину возможности развивать атаки.
На 30-й минуте, по данным портала Sofascore, среди 43 тысяч болельщиков 66% прогнозировали победу Украины. Подопечные Реброва контролировали мяч и территорию, однако их атаки в основном завершались навесами в штрафную площадь соперника.
По итогам первого тайма Украина владела мячом 51% против 49%, нанеся 7 ударов (4 — в створ), тогда как Исландия — 4.
По мнению украинских футбольных экспертов, для победы во втором тайме сборной необходимо было сохранить интенсивность, продолжать давить на вратаря гостей и, если гол не будет забит до 65-й минуты, усиливать атаку за счёт замен.
Заключительные 45 минут начались в позиционной борьбе. Давление украинцев не ослабевало, а Исландия всё глубже отходила к своим воротам. На 69-й минуте тренерский штаб провёл двойную замену, чтобы освежить атакующую линию.
На 77-й минуте уже Анатолию Трубину пришлось спасать команду: после подачи со штрафного один из игроков Исландии пробил с линии вратарской площади, но реакция украинского голкипера оказалась безупречной.
Ближе к концовке шанс имел Роман Яремчук: после навеса с фланга он дважды бил по воротам, но реализовать момент не сумел. Однако давление Украины принесло результат.
На 83-й минуте Александр Зубков, один из лидеров турецкой Суперлиги, выиграл позицию на дальней штанге и головой отправил мяч точно в угол ворот — 1:0.
После забитого мяча сборная перешла на игру с пятью защитниками, стараясь удержать счёт. Исландия бросила все силы на штурм в компенсированное время.
На 93-й минуте Украина провела стремительную контратаку. Алексей Гуцуляк, вышедший на замену, пробил с правой стороны штрафной, и после рикошета мяч оказался в центре ворот. 2:0.
Украина уверенно обыграла Исландию 2:0, набрала 10 очков и поднялась на второе место, опередив соперника на три балла.
Команда получила шанс сыграть в плей-офф и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2026.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
