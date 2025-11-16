Украина обыграла Исландию 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

Первый гол сборной Украины в матче.

Сегодня на стадионе «Легия» в Варшаве состоялся заключительный матч группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026, в котором сборная Украины встретилась с национальной командой Исландии.



Перед игрой за выход в плей-офф команда Сергея Реброва занимала третье место в группе, уступая исландцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

У Украины этот показатель составлял –3 (8 забитых, 11 пропущенных), тогда как у Исландии был +4 (13 забитых, 9 пропущенных). Таким образом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за путёвку на Мундиаль, украинцам нужна была только победа.

Первый тайм: высокий темп и прессинг

В стартовые 15 минут команда Реброва сделала акцент на высоком прессинге, жёстко встречая полузащитников соперника уже в центральной зоне. В отличие от матча против Франции, где Украина нанесла всего один удар в створ ворот, к 25-й минуте счёт по ударам был уже 4:1 в пользу нашей команды.



На 24-й минуте один из самых опасных моментов создал Виктор Цыганков — его удар из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина. Исландию полностью устраивала ничья, поэтому команда выбрала сдержанную манеру игры, стараясь сбить темп и лишить Украину возможности развивать атаки.



На 30-й минуте, по данным портала Sofascore, среди 43 тысяч болельщиков 66% прогнозировали победу Украины. Подопечные Реброва контролировали мяч и территорию, однако их атаки в основном завершались навесами в штрафную площадь соперника.

По итогам первого тайма Украина владела мячом 51% против 49%, нанеся 7 ударов (4 — в створ), тогда как Исландия — 4.

Ожидания экспертов от второго тайма

По мнению украинских футбольных экспертов, для победы во втором тайме сборной необходимо было сохранить интенсивность, продолжать давить на вратаря гостей и, если гол не будет забит до 65-й минуты, усиливать атаку за счёт замен.

Второй тайм: натиск, риски и решающие замены

Заключительные 45 минут начались в позиционной борьбе. Давление украинцев не ослабевало, а Исландия всё глубже отходила к своим воротам. На 69-й минуте тренерский штаб провёл двойную замену, чтобы освежить атакующую линию.



На 77-й минуте уже Анатолию Трубину пришлось спасать команду: после подачи со штрафного один из игроков Исландии пробил с линии вратарской площади, но реакция украинского голкипера оказалась безупречной.



Ближе к концовке шанс имел Роман Яремчук: после навеса с фланга он дважды бил по воротам, но реализовать момент не сумел. Однако давление Украины принесло результат.



На 83-й минуте Александр Зубков, один из лидеров турецкой Суперлиги, выиграл позицию на дальней штанге и головой отправил мяч точно в угол ворот — 1:0.

После забитого мяча сборная перешла на игру с пятью защитниками, стараясь удержать счёт. Исландия бросила все силы на штурм в компенсированное время.

Точка в матче

На 93-й минуте Украина провела стремительную контратаку. Алексей Гуцуляк, вышедший на замену, пробил с правой стороны штрафной, и после рикошета мяч оказался в центре ворот. 2:0.

Итог

Украина уверенно обыграла Исландию 2:0, набрала 10 очков и поднялась на второе место, опередив соперника на три балла.

Команда получила шанс сыграть в плей-офф и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2026.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»