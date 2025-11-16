Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина обыграла Исландию 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026
16 ноября 2025, 21:53

Украина обыграла Исландию 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

Первый гол сборной Украины в матче. Первый гол сборной Украины в матче.

Сегодня на стадионе «Легия» в Варшаве состоялся заключительный матч группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026, в котором сборная Украины встретилась с национальной командой Исландии.

Перед игрой за выход в плей-офф команда Сергея Реброва занимала третье место в группе, уступая исландцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

У Украины этот показатель составлял –3 (8 забитых, 11 пропущенных), тогда как у Исландии был +4 (13 забитых, 9 пропущенных). Таким образом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за путёвку на Мундиаль, украинцам нужна была только победа.

Первый тайм: высокий темп и прессинг

В стартовые 15 минут команда Реброва сделала акцент на высоком прессинге, жёстко встречая полузащитников соперника уже в центральной зоне. В отличие от матча против Франции, где Украина нанесла всего один удар в створ ворот, к 25-й минуте счёт по ударам был уже 4:1 в пользу нашей команды.

На 24-й минуте один из самых опасных моментов создал Виктор Цыганков — его удар из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина. Исландию полностью устраивала ничья, поэтому команда выбрала сдержанную манеру игры, стараясь сбить темп и лишить Украину возможности развивать атаки.

На 30-й минуте, по данным портала Sofascore, среди 43 тысяч болельщиков 66% прогнозировали победу Украины. Подопечные Реброва контролировали мяч и территорию, однако их атаки в основном завершались навесами в штрафную площадь соперника.

По итогам первого тайма Украина владела мячом 51% против 49%, нанеся 7 ударов (4 — в створ), тогда как Исландия — 4.

Ожидания экспертов от второго тайма

По мнению украинских футбольных экспертов, для победы во втором тайме сборной необходимо было сохранить интенсивность, продолжать давить на вратаря гостей и, если гол не будет забит до 65-й минуты, усиливать атаку за счёт замен.

Второй тайм: натиск, риски и решающие замены

Заключительные 45 минут начались в позиционной борьбе. Давление украинцев не ослабевало, а Исландия всё глубже отходила к своим воротам. На 69-й минуте тренерский штаб провёл двойную замену, чтобы освежить атакующую линию.

На 77-й минуте уже Анатолию Трубину пришлось спасать команду: после подачи со штрафного один из игроков Исландии пробил с линии вратарской площади, но реакция украинского голкипера оказалась безупречной.

Ближе к концовке шанс имел Роман Яремчук: после навеса с фланга он дважды бил по воротам, но реализовать момент не сумел. Однако давление Украины принесло результат.

На 83-й минуте Александр Зубков, один из лидеров турецкой Суперлиги, выиграл позицию на дальней штанге и головой отправил мяч точно в угол ворот — 1:0.

После забитого мяча сборная перешла на игру с пятью защитниками, стараясь удержать счёт. Исландия бросила все силы на штурм в компенсированное время.

Точка в матче

На 93-й минуте Украина провела стремительную контратаку. Алексей Гуцуляк, вышедший на замену, пробил с правой стороны штрафной, и после рикошета мяч оказался в центре ворот. 2:0.

Итог

Украина уверенно обыграла Исландию 2:0, набрала 10 очков и поднялась на второе место, опередив соперника на три балла.

Команда получила шанс сыграть в плей-офф и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2026.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Польша
Прочее
Футбол Сборная Украины Отбор на ЧМ-2026 Чемпионат мира по футболу-2026 Украина-Исландия
Организации
УАФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
17:30
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
14:34
В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
все новости
21:53
Украина обыграла Исландию 2:0 и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026
18:08
Украинские дроны накрыли российскую пехоту под Покровском
17:34
Силы обороны Украины отбросили армию РФ у Шахово Донецкой области
16:31
Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов
14:59
Имущество коллаборантов подготовят к продаже — Зеленский
13:44
Анкара заявила о «неизбежности» переговоров по Украине и готовности принять их у себя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
10:51
Почти две тысячи ударов за сутки: число пострадавших на Донетчине растет
09:50
РФ выпустила 176 ударных дронов и баллистическую ракету по Украине
09:30
Более тысячи заявлений разблокированы: что нужно знать о программе «єВідновлення»
09:03
За сутки в Донецкой области погиб один мирный житель, пятеро ранены
08:21
В Греции полиция запретила митинги из-за визита Зеленского
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
16:58
Армия РФ совершила штурм Новопавловки
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
15:30
В Константиновском районе при обстреле РФ погиб священник Московского патриархата
14:59
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
12:36
Захватчики нанесли удар по Славянску: в ГВА показали последствия
12:28
РФ утром обстреляла Краматорск
все новости
ВИДЕО
Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов
16 ноября, 16:31
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
16 ноября, 12:35
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску. Фото: скриншот ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
15 ноября, 14:59
Работники Бердянского порта обратились к Путину. Фото: скриншот Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
15 ноября, 13:42
Из Покровского района вывезли жителей. Фото: скриншот «Белый ангел» эвакуировал пожилых жителей и вывез тело погибшей из Покровского района
14 ноября, 22:45
Россия выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по энергосистеме. Фото: скриншот РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА
14 ноября, 19:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор