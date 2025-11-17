Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя

В оккупированной Донецкой области — блэкаут

В ночь на 17 ноября оккупированные Донецк, Макеевка, Горловка и ряд других городов Донбасса оказались без электроснабжения. Массовый блэкаут возник после серьезной аварии на ключевой подстанции, по предварительной информации — на объекте «Чайкино» мощностью 330 кВт. Также сообщалось об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.



Местные ресурсы сообщают, что подстанция могла быть поражена атакой, вероятно с применением дронов или ракет. Жители Донецка, Макеевки и окрестных районов фиксировали серию взрывов и работу ПВО, а в небе видели зарево в сторону Чайкинского узла. После удара практически одновременно погас свет в Донецке, Макеевке, Енакиево, Ясиноватой и частично в Горловке.

Коммунальная инфраструктура также оказалась под ударом: перебои наблюдаются в отоплении, мобильном интернете и работе экстренных служб. Местные жители сообщают о хаотичных включениях и «мигании» электричества — свет появляется ненадолго и снова исчезает.



Отдельные локации — Раздольное, Ленинский, набережная, «Грин Плаза», мединститут, телецентр, областной статистический отдел, травматология — остаются полностью обесточенными.

Аварийные службы оккупационных администраций признают масштаб проблемы, но не называют даже приблизительных сроков восстановления энергоснабжения. РосСМИ и Telegram-каналы подтверждают массовые отключения, однако официальных объяснений причин инцидента пока нет.

Ранее мы писали, что украинские силы поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»