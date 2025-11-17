Силы ПВО сбили 91 дрон на Украиной

ПВО сбила 91 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 17 ноября запустила по Украине две ракеты и 128 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 91 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 17 ноября (с 20:00 16 ноября) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области — РФ, и 128-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — аннексированный Крым, около 80 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 91 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.



Кроме того, зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.



Ранее мы писали, что ночью, 17 ноября, по центру Балаклеи в Харьковской области были нанесены два ракетных удара.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»