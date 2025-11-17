Оккупанта РФ, убегавшего от дрона и подорвавшегося, ограбили свои же

Аэроразведчики ВСУ Aeronavty засняли момент, как российский военнослужащий пытается убежать от украинского дрона. Убегая, российский солдат подорвался и погиб.

Такі вони пригоди кацапів в Україні. Підірвався. Здох. Обібрали свої ж. pic.twitter.com/XxWyFcltHr — Aeronavty (@aeronavty) November 17, 2025



После этого операторы заметили, что вещи ликвидированного оккупанта — амуницию и личные предметы — начали забирать его же «собратья».



«Взорвался. Сдох. Ограбили свои же», — говорится в описании к видео подразделения Aeronavty.



Напомним, за последние сутки потери российских войск составили 1 160 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»