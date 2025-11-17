Украина заказала у Франции до 100 истребителей Rafale

Макрон и Зеленский подписали соглашение.

Украина сделала заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, сообщил президент Владимир Зеленский.



По информации Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях закупки Киевом до 100 истребителей Rafale, средств ПВО и беспилотников.







Кроме того, главы государств подписали декларацию о намерениях в сфере сотрудничества по приобретению Украиной оборонного оборудования, что укрепляет партнерство стран в военной сфере.



Ранее Воздушные Силы ВСУ показали работу Mirage 2000 в ночном небе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»