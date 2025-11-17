FPV-зенитки сбили почти 300 дронов Shahed в октябре — «Повернись Живим»

По данным фонда «Повернись Живим», в рамках проекта «Дронопад» в октябре зенитные FPV-системы сбили 296 беспилотников Shahed-136/Герань-2.



Это составляет примерно 12% от общего количества сбитых дронов-камикадзе, не учитывая ложные цели («Герберы»).

Ми ж казали, що це можливо



За даними Повітряних Сил, у жовтні цього року кількість зафіксованих над Україною «Шахедів» склала 2416 одиниць.



Із них 296 одиниць, або 12.2% () було збито екіпажами «Дронопаду».



Для порівняння, минулого місяця цей показник складав 5%, але ми… pic.twitter.com/NsbkBdqZRE — Повернись живим (@BackAndAlive) November 16, 2025



При этом это статистика только одного фонда. По оценкам экспертов, совокупный вклад зенитных FPV в уничтожение Shahed может достигать около 25%, а цель на зиму — выйти на показатель 30%.



FPV-зенитки продолжают показывать высокую эффективность в защите украинского неба от дронов-камикадзе.



Напомним, Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»