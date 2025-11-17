Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
FPV-зенитки сбили почти 300 дронов Shahed в октябре — «Повернись Живим»
17 ноября 2025, 13:53

По данным фонда «Повернись Живим», в рамках проекта «Дронопад» в октябре зенитные FPV-системы сбили 296 беспилотников Shahed-136/Герань-2.

Это составляет примерно 12% от общего количества сбитых дронов-камикадзе, не учитывая ложные цели («Герберы»).


При этом это статистика только одного фонда. По оценкам экспертов, совокупный вклад зенитных FPV в уничтожение Shahed может достигать около 25%, а цель на зиму — выйти на показатель 30%.

FPV-зенитки продолжают показывать высокую эффективность в защите украинского неба от дронов-камикадзе.

Напомним, Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

