Умер хирург из Краматорска

Умер врач из Краматорска. Фото: Краматорский горсовет

Умер врач из Краматорска Пузаков Павел 14 ноября, мужчины не стало на 53-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Об этом передали в пресс-службе Краматорском городском совете.



«14 ноября 2025 года, на 53-м году жизни, преждевременно ушел из жизни Врач с большой буквы. Его профессионализм, человечность и преданность медицине навсегда останутся в нашей памяти», — отметил он.



Как отмечается, Пузаков более 20 лет работал в КНП «Городская больница №2» в Краматорске, за годы работы выполнил тысячи сложных и уникальных операций.



Он был вынужден уехать из города из-за опасности в прифронтовом Краматорске. В новом городе мужчина продолжил работать по специальности.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»