Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
17 ноября 2025, 15:35

«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе

Тор-М1 в объективе дрона ГУР. Тор-М1 в объективе дрона ГУР.

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Примари» продолжает эффективно выводить из строя российские средства противовоздушной обороны на Донбассе. Об этом сообщает ГУР.

По данным разведки, за последние две недели бойцы подразделения уничтожили три важных элемента ПВО РФ:

• зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1»;
• командный пункт 55К6, входящий в состав ЗРК С-400;
• радиолокационную станцию 9С18М1-3 из комплекса «Бук-М3».

ГУР отмечает, что такие операции значительно ослабляют возможности российской ПВО и создают условия для успешной работы Сил обороны Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Луганская область Донецкая область
Прочее
Дроны ГУР МОУ Ликвидация ПВО РФ
Организации
ГУР МО Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
все новости
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
16:26
На фронте всё чаще замечают новый тип ударного дрона «Шахед-101»
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:29
В Никополе и Павлоградском районе россияне убили и ранили мирных жителей — последствия обстрела
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
14:29
Умер хирург из Краматорска
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
13:53
FPV-зенитки сбили почти 300 дронов Shahed в октябре — «Повернись Живим»
13:08
В Польше повредили железную дорогу, которая является важной для Украины: Туск резко прокомментировал
13:05
Украина заказала у Франции до 100 истребителей Rafale
13:00
В Константиновке остаются 4800 жителей — эвакуация усложняется
12:42
Воздушные Силы ВСУ показали работу Mirage 2000 в ночном небе
11:51
Опубликованы кадры присутствия войск РФ в Ровнополье под Гуляйполем
11:37
В Польше взрывом повреждена железная дорога, которая доставляет военную помощь в Украину
11:16
Дружковка попала под российский обстрел, есть повреждения
11:10
Российские военные за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: Филашкин показал последствия
11:00
Партизаны «АТЕШ» разведали части РФ, проводящие рейды на ВОТ Донбасса
10:50
Россияне вечером ударили по Славянску: повреждены дома
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
все новости
ВИДЕО
Тор-М1 в объективе дрона ГУР. «Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
17 ноября, 15:35
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17 ноября, 15:00
FPV-зенитки сбили почти 300 дронов Shahed в октябре — «Повернись Живим» FPV-зенитки сбили почти 300 дронов Shahed в октябре — «Повернись Живим»
17 ноября, 13:53
Истребитель ВС ВСУ Mirage 2000. Воздушные Силы ВСУ показали работу Mirage 2000 в ночном небе
17 ноября, 12:42
Оккупанта РФ, убегавшего от дрона и подорвавшегося, ограбили свои же Оккупанта РФ, убегавшего от дрона и подорвавшегося, ограбили свои же
17 ноября, 10:20
Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов
16 ноября, 16:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор