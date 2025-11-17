«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе

Тор-М1 в объективе дрона ГУР.

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Примари» продолжает эффективно выводить из строя российские средства противовоздушной обороны на Донбассе. Об этом сообщает ГУР.



По данным разведки, за последние две недели бойцы подразделения уничтожили три важных элемента ПВО РФ:



• зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1»;

• командный пункт 55К6, входящий в состав ЗРК С-400;

• радиолокационную станцию 9С18М1-3 из комплекса «Бук-М3».



ГУР отмечает, что такие операции значительно ослабляют возможности российской ПВО и создают условия для успешной работы Сил обороны Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»