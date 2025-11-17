Российская армия продвинулась под Лиманом, Часовым Яром и Гуляйполем – DeepState

Продвижение российских войск под Лиманом. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи поселка Ямполь и села Новомарково Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле сел Ровнополье и Новоуспеновское на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили восемь штурмов, в частности вблизи Ямполя, на Краматорском – россияне атаковали шесть раз, на Гуляйпольском – 14, в том числе возле Ровнополья.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко