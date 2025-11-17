Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия продвинулась под Лиманом, Часовым Яром и Гуляйполем – DeepState
17 ноября 2025, 17:43

Российская армия продвинулась под Лиманом, Часовым Яром и Гуляйполем – DeepState

Продвижение российских войск под Лиманом. Фото: карта DeepState Продвижение российских войск под Лиманом. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи поселка Ямполь и села Новомарково Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись возле сел Ровнополье и Новоуспеновское на Запорожье.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили восемь штурмов, в частности вблизи Ямполя, на Краматорском – россияне атаковали шесть раз, на Гуляйпольском – 14, в том числе возле Ровнополья.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

