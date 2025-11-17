Войска России артиллерией и БПЛА нанесли удары по Никополю: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Никополя. Фото: полиция

17 ноября российская армия из артиллерии ударила по городу Никополь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.



Повреждены многоэтажки, магазины и парикмахерская.



Погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Еще один мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона.



В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области рассказали, что удар из артиллерии пришелся по центру города.



Пострадавшие – 46-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Напомним, что 17 ноября российские оккупанты атаковали город Краматорск на Донетчине, под ударом было предприятие.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко