Войска России артиллерией и БПЛА нанесли удары по Никополю: есть погибшие и раненые

17 ноября российская армия из артиллерии ударила по городу Никополь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Повреждены многоэтажки, магазины и парикмахерская.
Погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Еще один мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона.
В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области рассказали, что удар из артиллерии пришелся по центру города.
Пострадавшие – 46-летняя женщина и 47-летний мужчина.
Напомним, что 17 ноября российские оккупанты атаковали город Краматорск на Донетчине, под ударом было предприятие.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко