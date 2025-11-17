Армия РФ по всей «серой зоне» давит на Лиман: в DeepState рассказали о ситуации вблизи города

Ситуация вблизи Лимана. Фото: карта DeepState

Российская армия по всей «серой зоне» продолжает давление на город Лиман Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Однако, по данным аналитиков, за последнее время удалось стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное обнаружение и поражение пехоты ВС РФ.



«В частности, удалось предотвратить быструю инфильтрацию россиян в Лиман. Однако их постоянное давление и количественное преимущество могут в любой момент изменить ситуацию. Также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и поселком Ямполь в направлении сел Диброва и Старый Караван. Были осуществлены ​​фиксация и ликвидация нескольких групп в районе этих населенных пунктов, особенно Дибровы. Пока удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пытается обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, отыскивая все возможные слабые места в обороне», – рассказали в проекте.



В DeepState заявили, что сложилась неблагоприятная ситуация к востоку от Ямполя.



«Там противник затягивается в посадки, обустраивает свои позиции и предпринимает постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий», – добавили аналитики.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск вблизи Ямполя.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко