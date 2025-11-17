«Под мощной атакой дронов»: полицейские спасли семью с 13-летней девочкой из Константиновки

Эвакуированные из Константиновки. Фото: полиция

Полицейские эвакуировали семью с 13-летней девочкой из города Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



По словам правоохранителей, по дороге в город экипаж полиции попал под мощную атаку российских дронов. Никто не пострадал, в служебном авто треснуло стекло.



Эвакуированная семья жила на первом этаже разрушенного дома – без света, воды и отопления.



«Взрослые считали, что в этом месте ребенку будет безопасно, но многоэтажка уже получила повреждения после попаданий «шахеда» и авиабомбы. Пока родители собирали вещи, 13-летняя Доминика крепко держала на руках своего любимца – собачку Мея. Семья направилась к родным в Запорожье», – рассказали в полиции.



Кроме них, полицейские вывезли женщину, которая оставалась единственной жительницей в своем подъезде. Еще одна пожилая женщина отказалась уезжать, хотя ее квартира полностью сгорела в результате «прилета», а она сама временно перебралась в соседнее жилье.



«Ракета в четвертый этаж прилетела. Все сгорело. Будь я дома, то погибла бы», – рассказала пенсионерка.

Напомним, что 17 ноября российские войска обстреляли Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего ранен мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко