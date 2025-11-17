В Славянске из-за курения загорелась пятиэтажка: бойцы ГСЧС спасли мужчину

Иллюстрация. Фото: ГСЧС

16 ноября в 16:45 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в городе Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили мужчину, который из-за плотного задымления не мог самостоятельно покинуть квартиру. Бойцы ГСЧС вывели его на свежий воздух и потушили пожар. Спасенного передали работникам скорой медицинской помощи.



Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко