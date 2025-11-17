«Шахеды» с разных сторон массированно атакуют Днепр: в городе прогремела серия взрывов

Дроны-камикадзе «Шахед» массированно атакуют Днепр. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.



Он просит жителей города находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ также заявили об атаке «шахедов» на Днепр. Сейчас беспилотники летят на город с севера и востока.



По данным «Суспільного», в городе прогремела серия взрывов.

Напомним, что 17 ноября войска России артиллерией и БПЛА нанесли удары по городу Никополь на Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко