Зеленский анонсировал поездку в Турцию
18 ноября 2025, 10:17

Зеленский анонсировал поездку в Турцию

Президент Украины анонсировал поездку в Турцию. Фото: Владимир Зеленский Президент Украины анонсировал поездку в Турцию. Фото: Владимир Зеленский

В среду, 19 ноября, украинский президент Владимир Зеленский посетит Турцию. На встрече будут обсуждаться различные вопросы, приоритетом Украины остается возвращение пленных. Об этом он написал в своем телеграм.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также над возобновлением обменов и возвращением пленных», — сообщил глава государства.

Зеленский сегодня, 18 ноября, находится с официальным визитом в Испании. По его словам, Украина работает, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесет важные договоренности.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 13 ноября совершил рабочую поездку в Запорожскую область, где посетил сразу две боевые бригады — 65-ю и 128-ю.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

