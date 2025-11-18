Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВАКС конфисковал украинские активы российского бизнесмена Кабаргина
18 ноября 2025, 10:50

ВАКС конфисковал украинские активы российского бизнесмена Кабаргина

Фото: ЦПК Фото: ЦПК

ВАКС конфисковал украинские активы российского бизнесмена Сергея Кабаргина. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и изъял имущество бизнесмена, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В доход государства поступает контрольный пакет акций (почти 53%) АО «Кировоградское рудоуправление», принадлежащего Кабаргину через аффилированные структуры.

Это предприятие занимается добычей каолина — материала, необходимого для производства керамики, фарфора, цемента, косметики и материалов для нефтегазовой промышленности.

По данным Минюста, Кабаргин является совладельцем холдинга «Титан-2», который осуществляет строительство объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности и является стратегическим партнером российской госкорпорации «Росатом».

Эта компания выступает генподрядчиком при строительстве энергоблоков атомных станций в России.

«Стоит отметить, что с момента подачи иска и до решения прошло менее двух месяцев. Для санкционных дел это достаточно оперативное рассмотрение, что важно во время войны», — отметили в ЦПК.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

