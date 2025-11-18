Каждая вторая атака армии РФ — на Покровск и Константиновку

Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в зоне боевых действий зафиксировано 151 боестолкновение — об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на утро 18 ноября 2025 года. Из них на Донецком, Запорожском и Днепропетровском фронтах состоялось 107 боев. Самый напряженный участок — Покровск. Здесь за сутки произошло 40 атак противника.

На Лиманском направлении враг предпринял девять атак, пытаясь продвинуться в районах Нового Мира, Заречного и Дробишевого. На Славянском направлении произошло десять попыток прорыва обороны в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

По словам военблогера Олега Петренко, в южной части Северска российская пехота попала под плотный удар украинских дронов — в районе переулка Тимирязева. Ранее вражеские силы фиксировались примерно в 800 метрах к югу от города.

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Краматорском направлении российские подразделения дважды пытались пробить оборону в районах Ступочек и Орехово-Васильевки. По данным Петренко, восточнее Новомарково противник продвинулся вдоль канала Северский Донец—Донбасс. Такая конфигурация фронта позволяет ему готовить штурм Новомарково как с востока, так и с юга, особенно пользуясь густым туманом.



На Константиновском направлении враг активизировался особенно сильно — 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблуновки, а также в направлении Константиновки и Софиевки.

Покровское направление — украинские защитники отбили 40 штурмов у населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.

По информации военблогера Петренко, в Покровске российские войска закрепились в промышленной зоне на западе города и в районе поселка Щербакова. Оставшаяся часть Динасового поселка перешла в «серую зону». В Мирнограде противник продолжает давить с района шахты «5/6» в сторону западных кварталов.

Источник: t.me/petrenko_iHS

На Александровском направлении (Днепропетровщина) зафиксировано 13 атак в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорського и Першотравневого.

Петренко отмечает, что российская сторона опубликовала кадры с установкой флагов в населенном пункте Гай, заявив о его захвате. Ранее, 31 октября, она также объявляла о занятии Новоалександровки, однако позже этот населенный пункт перешел в серую зону из-за контратаки украинских войск. По последним данным, штурм Гая велся именно со стороны Новоалександровки.

Источник: t.me/petrenko_iHS

Гуляйпольское направление: враг десять раз пытался продвинуться в районах Солодкого, Ривнопілля, Яблукового и Зеленого Гая.



По независимой оценке Петренко, российские силы продвинулись севернее Ровнополья и восточнее Яблукового — на участке около 6,5 км². Бои продолжаются на западной окраине Сладкого, западнее Ровнополья, южнее Яблукового и на ближних подступах к Веселому.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одну попытку наступления в сторону Приморского. На Приднепровском — две безуспешные попытки приблизиться к позициям украинских защитников.

Ранее мы писали, что российская армия по всей «серой зоне» продолжает давление на город Лиман Донецкой области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»