Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 15 раз: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 17 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, захватчики попали под удар два района:



Краматорский район. В Райгородке Николаевской общины повреждена линия электропередач. В Краматорске ранен человек, повреждены частные дома и промзона. В Андреевке поврежден дом. В Кондратовке Дружковской общины ранен человек.



Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 17 ноября, пострадали двое жителей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»