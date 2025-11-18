РФ нанесла удар по Константиновке: ранен мирный житель

Оккупационные войска РФ из ствольной артиллерии ударили по Константиновке. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Краматорска. Ранение получил по месту жительства», — заявил он.



По предварительной информации, разрушений или повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 17 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»