Рада обороны Луганщины выделила средства лишь одной бригаде из десяти запросов

Фото: Луганская ОВА

Рада обороны Луганской области одобрила лишь один из десяти запросов, которые поступили от воинских частей. Об этом сообщили в Луганской ОВА, подчеркнув: «Поддержан только один запрос».

Всего на рассмотрение было подано десять обращений от подразделений, которые просили профинансировать их потребности для выполнения задач обороны в условиях вооруженной агрессии России. Общая сумма заявок составляла 56,7 млн грн.

Однако решение было принято только по одному направлению — для 22-й отдельной механизированной Николаевской бригады. Как уточнили в ОВА, речь идет о выделении субвенции в размере 5 млн грн из областного бюджета.



Эти средства предназначены для закупки FPV-дронов, комплектующих к ним, аккумуляторов и средств управления. В сообщении подчеркивается: «Именно этот запрос был поддержан с учетом первоочередных потребностей».

Кроме того, члены Рады обороны согласовали изменение целевого назначения ранее выделенной субвенции для нужд ГУНП в Луганской области. Теперь 2,4 млн грн будут направлены на приобретение двух транспортных средств.

Напомним, каждая вторая атака армии РФ приходится на Покровск и Константиновку.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»