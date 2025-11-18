В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра

В сеть попало видео момента удара российского «Шахеда» по телебашне в Днепре. Туда прилетели сразу несколько БПЛА, сообщил мэр города Борис Филатов.
По словам городского головы Днепра, ранее российские захватчики также уничтожали беспилотниками и ракетами склад женских прокладок, пункт раздачи чая, склад лекарств, мебельную фабрику и множество гражданских предприятий, где не было ни одного военного.
Напомним, вчера атака также затронула редакцию телеканала «Суспільне.Дніпро» и радиостанцию.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
