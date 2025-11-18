Отрезок польской железной дороги был взорван мобильным телефоном

Спасатели работают на поврежденном участке железнодорожного пути. Фото: RMF24

Польские медиа сообщают новые подробности о взрыве на стратегически важной железнодорожной линии «Варшава—Люблин». Подрыв мог быть осуществлен с помощью обычных мобильных телефонов, которые использовали как дистанционные детонаторы.

Как передает радио RMF24, следователи уже установили, кто приобрел две SIM-карты, вставленные в телефоны, найденные на месте происшествия. «Одно из устройств сработало, второе — по неизвестным причинам нет», — отмечает издание. SIM-карты были выпущены польским оператором, и именно по ним правоохранителям удалось получить паспортные данные покупателей.



Сразу после инцидента по всей линии были усилены меры безопасности: подразделения Территориальной обороны начали патрулирование ключевых участков железнодорожной инфраструктуры. В ночь на 18 ноября, после интенсивных восстановительных работ, движение по поврежденной ветке полностью возобновили.

Напомним, утром 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Мы рассматриваем произошедшее как целенаправленную диверсию». Маршрут «Варшава—Люблин» имеет важное значение для транспортной поддержки Украины, что делает его одной из самых уязвимых и чувствительных логистических артерий страны.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»