Россия сбросила две авиабомбы на Славянск

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты днем во вторник, 18 ноября, обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне атаковала промышленную зону города, они использовали две авиационные бомбы ФАБ-250.



По предварительной информации, в результате удара погибших и раненых нет.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»