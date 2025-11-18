Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия сбросила две авиабомбы на Славянск
18 ноября 2025, 14:10

Россия сбросила две авиабомбы на Славянск

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты днем во вторник, 18 ноября, обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, россияне атаковала промышленную зону города, они использовали две авиационные бомбы ФАБ-250.

По предварительной информации, в результате удара погибших и раненых нет.

Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ из ствольной артиллерии ударили по Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Места
Славянск Донецкая область
События
Война
