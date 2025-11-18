Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе

Зенитная самоходная установка Skyranger 35.

В рамках презентации Rheinmetall на CMD 2025 генеральный директор компании Армин Паппергер заявил, что первая ЗРС Skyranger 35 на шасси Leopard 1 будет передана Украине уже на следующей неделе, сообщает German Aid to Ukraine.



Как известно с 9 сентября, Rheinmetall поставит Украине зенитные системы Skyranger 35, установленные на шасси Leopard 1, в рамках многомиллионного контракта, который оплачивается неназванной страной ЕС за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

Skyranger 35 сбивает беспилотник.

Skyranger 35 — башенная система ПВО малого радиуса действия, разработанная Rheinmetall Air Defense AG.



Мобильная система Skyshield на базе башни оснащена 35-мм револьверной пушкой 35/1000. Она может подниматься на 85° и вращаться на 360°.



Дистанционно управляемая башня весит 4,25 тонны в загруженном состоянии и обслуживается двумя операторами внутри машины. Пушка оптимизирована под боеприпасы AHEAD — с воздушным подрывом.



Орудие способно вести огонь одиночными быстрыми выстрелами со скорострельностью 200 выстр./мин или максимальной — 1000 выстр./мин. Эффективная дальность стрельбы — до 4 км.

Skyranger 35 оснащён интегрированным набором датчиков: радаром X- или Ku-диапазона с дальностью до 30 км, электрооптическим датчиком, инфракрасной камерой, лазерным дальномером и системой автоматического сопровождения цели. Боекомплект — 252 снаряда.



Ранее сообщалось, что Германия может увеличить поддержку Украины в 2026 году до 11,5 млрд евро. Также страна-партнёр восстановила повреждённую украинскую РЛС Patriot.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»