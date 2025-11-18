Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
18 ноября 2025, 14:32

Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе

Зенитная самоходная установка Skyranger 35. Зенитная самоходная установка Skyranger 35.

В рамках презентации Rheinmetall на CMD 2025 генеральный директор компании Армин Паппергер заявил, что первая ЗРС Skyranger 35 на шасси Leopard 1 будет передана Украине уже на следующей неделе, сообщает German Aid to Ukraine.

Как известно с 9 сентября, Rheinmetall поставит Украине зенитные системы Skyranger 35, установленные на шасси Leopard 1, в рамках многомиллионного контракта, который оплачивается неназванной страной ЕС за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

Skyranger 35 сбивает беспилотник.

Skyranger 35 — башенная система ПВО малого радиуса действия, разработанная Rheinmetall Air Defense AG.

Мобильная система Skyshield на базе башни оснащена 35-мм револьверной пушкой 35/1000. Она может подниматься на 85° и вращаться на 360°.

Дистанционно управляемая башня весит 4,25 тонны в загруженном состоянии и обслуживается двумя операторами внутри машины. Пушка оптимизирована под боеприпасы AHEAD — с воздушным подрывом.

Орудие способно вести огонь одиночными быстрыми выстрелами со скорострельностью 200 выстр./мин или максимальной — 1000 выстр./мин. Эффективная дальность стрельбы — до 4 км.


Skyranger 35 оснащён интегрированным набором датчиков: радаром X- или Ku-диапазона с дальностью до 30 км, электрооптическим датчиком, инфракрасной камерой, лазерным дальномером и системой автоматического сопровождения цели. Боекомплект — 252 снаряда.

Ранее сообщалось, что Германия может увеличить поддержку Украины в 2026 году до 11,5 млрд евро. Также страна-партнёр восстановила повреждённую украинскую РЛС Patriot.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Германия
Прочее
системы ПВО военная помощь Украине ЗРС Skyranger 35

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
все новости
14:32
Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
14:10
Россия сбросила две авиабомбы на Славянск
13:24
Почему стоит выбрать минитракторы СКАУТ – 5 веских причин для покупателя (реклама)
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
12:45
Отрезок польской железной дороги был взорван мобильным телефоном
12:32
В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
12:24
Переговоры без России: Киев и Вашингтон согласуют позиции в Анкаре
11:49
В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ
11:42
Рада обороны Луганщины выделила средства лишь одной бригаде из десяти запросов
11:28
РФ нанесла удар по Константиновке: ранен мирный житель
11:20
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:17
Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 15 раз: повреждены дома
11:08
Каждая вторая атака армии РФ — на Покровск и Константиновку
10:50
ВАКС конфисковал украинские активы российского бизнесмена Кабаргина
10:44
Дружковка полностью обесточена
10:17
Зеленский анонсировал поездку в Турцию
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
09:30
Техобследования и путаница в реестрах тормозят получение компенсаций
09:24
Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области
09:05
РФ атаковала Украину «Искандерами» и «Шахедами»: детали ударов
все новости
ВИДЕО
Зенитная самоходная установка Skyranger 35. Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
18 ноября, 14:32
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки БПЛА. В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
18 ноября, 12:32
Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы
18 ноября, 09:03
В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена
18 ноября, 08:40
Эвакуированные из Константиновки. Фото: полиция «Под мощной атакой дронов»: полицейские спасли семью с 13-летней девочкой из Константиновки
17 ноября, 20:57
Тор-М1 в объективе дрона ГУР. «Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
17 ноября, 15:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор