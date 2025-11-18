Российские войска продвинулись под Лиманом и Мирноградом – DeepState

Продвижение российской армии под Лиманом. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась возле поселков Ямполь и Новоэкономическое Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись вблизи сел Миролюбовка, Владимировка и Софиевка на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 10 раз, на Константиновском – 20, в частности в сторону Софиевки, на Покровском – Силы обороны Украины отбили 40 штурмов.

Напомним, что российские военные при штурме города Покровск на Донетчине использовали ребенка как «живой щит», СБУ перехватила приказ командования.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко