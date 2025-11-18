Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно

Пожар на Зуевской ТЭС. Фото: кадр из видео

18 ноября глава группировки «ДНР» Денис Пушилин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в оккупированной Донецкой области. Об этом стало известно из «указа» Пушилина.



Режим ЧС введен из-за возникшей обстановки после массированной атаки беспилотников на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС. В «указе» говорится, что на этих ТЭС разрушены энергогенерирующие установки.



В зону чрезвычайной ситуации попали города Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Иловайск, Макеевка, Мариуполь, Снежное, Торез и Харцызск. Также в зону ЧС попали Амвросиевский, Волновахский, Володарский, Новоазовский, Мангушский, Старобешевский, Бойковский, Шахтерский и Ясиноватский районы.

Напомним, что ночью 18 ноября БПЛА вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко