ВСУ применили ракетные комплексы ATACMS для нанесения удара по военным объектам в России. Что известно

ATACMS. Фото: Lockheed Martin

ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как утверждают в ГШ, это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своей суверенности.



«Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются устойчивыми, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину. Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться», – заверили в ведомстве.



По данным OSINT-аналитиков «КіберБорошно», целей было несколько, одна из них – полигон «Погоново» под Воронежем, где фиксировали скопление личного состава ВС РФ.



«Именно с этого места началось первое масштабное концентрирование войск, впоследствии переросшее во вторжение 24 февраля 2022 года», – отметили аналитики.



Z-блогер и бывший российский летчик Илья Туманов, который ведет Телеграм-канал Fighterbomber, заявил, что 18 ноября украинские войска впервые атаковали Воронеж баллистическими ракетами.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко