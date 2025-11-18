Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ применили ракетные комплексы ATACMS для нанесения удара по военным объектам в России. Что известно
18 ноября 2025, 23:43

ATACMS. Фото: Lockheed Martin

ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как утверждают в ГШ, это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своей суверенности.

«Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются устойчивыми, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину. Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться», – заверили в ведомстве.

По данным OSINT-аналитиков «КіберБорошно», целей было несколько, одна из них – полигон «Погоново» под Воронежем, где фиксировали скопление личного состава ВС РФ.

«Именно с этого места началось первое масштабное концентрирование войск, впоследствии переросшее во вторжение 24 февраля 2022 года», – отметили аналитики.

Z-блогер и бывший российский летчик Илья Туманов, который ведет Телеграм-канал Fighterbomber, заявил, что 18 ноября украинские войска впервые атаковали Воронеж баллистическими ракетами.

Напомним, что глава группировки «ДНР» Денис Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

