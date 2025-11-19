Пожар в многоэтажке и более 30 пострадавших: Харьков вновь атакован российскими беспилотниками

Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки по Харькову увеличилось до 32. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, российские войска нанесли удар 11 беспилотниками, под обстрел попали Слободской и Основянский районы города.

«По предварительной информации, под ударом 11 вражеских БпЛА оказались Слободской и Основянский районы города. Зафиксировано попадание в 9-этажный дом с последующим возгоранием; загорелись гаражи. Более подробная информация сейчас выясняется», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, из поврежденного подъезда многоэтажного дома спасатели эвакуировали 22 человека.

18 ноября в 10:30 российские оккупанты FPV-дроном ударили по поселку Алексеево-Дружковка.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»