Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина

Часть оккупированных Донецка, Докучаевск и Старобешево остались без воды вечером 18 ноября. В городах и громадах, где подают воду по графику, так и не дождались воды из-за отсутствия электроэнергии на насосных станциях.



Оккупационные власти «ДНР» пообещали подачу воды после возобновления электроснабжения и наполнения резервуаров.



18 ноября глава группировки «ДНР» Денис Пушилин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера на оккупированной территории Донецкой области. В зону чрезвычайной ситуации попали города Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Иловайск, Макеевка, Мариуполь, Снежное, Торез и Харцызск. Также в зону ЧС попали Амвросиевский, Волновахский, Володарский, Новоазовский, Мангушский, Старобешевский, Бойковский, Шахтерский и Ясиноватский районы.

Днем Пушилин сообщил, что 65% потребителей временно оккупированного Донецка остались без электроснабжения.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»