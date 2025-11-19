Два человека погибли после российского удара по Тернополю

Фото: Суспільне

В результате российской атаки по Тернополю погибли два человека. Об этом сообщает Суспільне.



Мэр города Сергей Надал сообщил о повреждении нескольких жилых домов и проведении спасательной операции.



По данным Тернопольской областной администрации, удары пришлись по жилой застройке. На месте работают спасатели ГСЧС и экстренные медики.



Из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры по всей стране и для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины, НЭК «Укрэнерго» ввела с 08:00 19 ноября десять очередей графиков аварийных отключений (ГАО) в Тернопольской области. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»