Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по скоплению российских сил в Покровске

Момент удара по захватчикам в Покровске.

Украинский истребитель Су-27 нанес высокоточный удар управляемой авиационной бомбой GBU-62 JDAM-ER по скоплению российских штурмовиков в Покровской агломерации. Об этом сообщили бойцы ВСУ в блоге «Соняшник».

Первые секунды после «прилета» по оккупантам.

По их данным, российские военные закрепились в одном из зданий и перекрыли путь группе украинской пехоты. Для уничтожения цели было вызвано авиационное подкрепление.



В результате удара часть здания была разрушена. Архив видеоматериалов российско-украинской войны WarArchive подтвердил, что удар пришёлся по Покровску в Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»