Россия снова бьёт по энергетике Украины: введены аварийные отключения

Фото: ГСЧС

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к введению аварийных отключений электроэнергии в ряде областей. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.



В ведомстве отметили, что после улучшения ситуации с безопасностью спасатели и энергетики начнут ликвидировать последствия атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.



«Призываем всех сохранять спокойствие и следить за официальной информацией», — говорится в заявлении Минэнерго.



Ранее НЭК «Укрэнерго» ввела с 08:00 19 ноября десять очередей графиков аварийных отключений (ГАО) в Тернопольской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»