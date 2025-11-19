Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены

За 18 ноября россияне убили одного жителя Донецкой области – в городе Константиновка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Еще четыре человека в области за сутки получили ранения: два – в Константиновке, один – в поселке Алексеево-Дружковка и один – в селе Дмитро-Дарьевка.
Напомним, что в Алексеево-Дружковке российский дрон ударил по автомобилю, в результате чего ранения получил водитель.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко