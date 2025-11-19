На Ивано-Франковщине в результате массированного удара пострадали три человека: среди них – дети

Ночью 19 ноября российские войска разными типами вооружения ударили по Ивано-Франковской области. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.



Целью стали объекты энергетической инфраструктуры. Поврежден частный дом.



По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них два ребенка.

Напомним, что в ночь на 19 ноября «шахеды» массированно атаковали Харьков, в результате чего пострадали 46 человек, среди них два ребенка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко