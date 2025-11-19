Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ продвинулась под Торецком и Гуляйполем – DeepState
19 ноября 2025, 12:08

Продвижение российской армии под Торецком. Фото: карта DeepState Продвижение российской армии под Торецком. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в поселках Новоспасское и Щербиновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись вблизи сел Веселое, Высокое и Затишье на Запорожье.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 19 раз, в частности в районе Щербиновки, на Гуляйпольском – 19, в том числе возле Веселого и Затишья.

Напомним, что украинские войска уничтожили группу ГРУ РФ в городе Мирноград Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

