Армия РФ продвинулась под Торецком и Гуляйполем – DeepState

Продвижение российской армии под Торецком. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в поселках Новоспасское и Щербиновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи сел Веселое, Высокое и Затишье на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 19 раз, в частности в районе Щербиновки, на Гуляйпольском – 19, в том числе возле Веселого и Затишья.

Напомним, что украинские войска уничтожили группу ГРУ РФ в городе Мирноград Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко