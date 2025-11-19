РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины

РФ продолжает информационную изоляцию на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Оккупационные власти ввели новые меры, ограничивающие доступ украинцев к украинским и международным источникам информации.



В частности, главари оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей подписали указы о запрете продажи, установки и использования спутникового оборудования для просмотра украинских телеканалов.



Указ вступил в силу 10 октября, а незаконную конфискацию оборудования планировалось завершить до 1 ноября. Кроме того, оккупанты обязали блокировать российские SIM-карты у граждан, которые не привязали их к паспортным данным, чтобы ускорить принудительную «паспортизацию». В случае отказа жители временно оккупированных территорий полностью теряют доступ к мобильной связи.



Кремль также стремится контролировать информационные ресурсы. Авторы Telegram-каналов с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны использовать специального бота с правами администратора, который может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии.



Это позволяет немедленно удалять или изменять сообщения, критикующие российское правительство или освещающие коррупцию в оккупационных администрациях.



Цель таких мер — создать информационный «пузырь» на оккупированных территориях, где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная Кремлю информация подвергается цензуре.



Ранее российские оккупанты заставляли школьников искать «опасные» Telegram-каналы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»