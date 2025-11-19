Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
19 ноября 2025, 12:22

РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины

РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины

РФ продолжает информационную изоляцию на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупационные власти ввели новые меры, ограничивающие доступ украинцев к украинским и международным источникам информации.

В частности, главари оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей подписали указы о запрете продажи, установки и использования спутникового оборудования для просмотра украинских телеканалов.

Указ вступил в силу 10 октября, а незаконную конфискацию оборудования планировалось завершить до 1 ноября. Кроме того, оккупанты обязали блокировать российские SIM-карты у граждан, которые не привязали их к паспортным данным, чтобы ускорить принудительную «паспортизацию». В случае отказа жители временно оккупированных территорий полностью теряют доступ к мобильной связи.

Кремль также стремится контролировать информационные ресурсы. Авторы Telegram-каналов с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны использовать специального бота с правами администратора, который может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии.

Это позволяет немедленно удалять или изменять сообщения, критикующие российское правительство или освещающие коррупцию в оккупационных администрациях.

Цель таких мер — создать информационный «пузырь» на оккупированных территориях, где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неподконтрольная Кремлю информация подвергается цензуре.

Ранее российские оккупанты заставляли школьников искать «опасные» Telegram-каналы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Крым Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область
Прочее
Telegram-каналы на ВОТ Пропаганда на ВОТ украинские телеканалы
Организации
ГУР МО Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
все новости
15:05
Около трех миллионов украинцев лишились жилья — льготники получают сертификаты первыми
14:56
Российский беспилотник ударил по Константиновке: поврежден автомобиль
14:44
Войска России дважды атаковали Славянск: БПЛА и авиабомбы ударили по центру города и промзоне
14:42
Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины (реклама)
13:23
Официальный сайт Сил ТрО ВСУ взломали: опубликованные данные ложны
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:27
«Шахеды» ночью ударили по Дмитро-Дарьевке на Донетчине: разрушены почти 10 домов, есть раненый
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
12:08
Армия РФ продвинулась под Торецком и Гуляйполем – DeepState
11:46
Войска России атаковали объект «ДТЭК» на Днепропетровщине: ранены пять энергетиков, один – в тяжелом состоянии
11:22
Новый иранский БПЛА «Шахед-107» замечен над Сумами
11:20
На Ивано-Франковщине в результате массированного удара пострадали три человека: среди них – дети
10:40
Россия атаковала критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила большинство целей
10:18
В Тернополе увеличилось количество погибших после удара РФ
10:09
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены
09:55
Россия снова бьёт по энергетике Украины: введены аварийные отключения
09:50
Массированная атака «шахедов» на Харьков: количество пострадавших превысило 40 человек, среди них дети
09:29
Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по скоплению российских сил в Покровске
08:58
Два человека погибли после российского удара по Тернополю
08:38
Массированная атака РФ по Украине: удары по пяти областям, есть жертвы
все новости
ВИДЕО
Пролет беспилотника «Шахед-107» над Сумами. Новый иранский БПЛА «Шахед-107» замечен над Сумами
19 ноября, 11:22
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Массированная атака «шахедов» на Харьков: количество пострадавших превысило 40 человек, среди них дети
19 ноября, 09:50
Момент удара по захватчикам в Покровске. Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по скоплению российских сил в Покровске
19 ноября, 09:29
Фото: Суспільне Два человека погибли после российского удара по Тернополю
19 ноября, 08:58
Удар РФ по Харькову. Массированная атака РФ по Украине: удары по пяти областям, есть жертвы
19 ноября, 08:38
Российские оккупанты в Покровске. Фото: кадр из видео В Покровске растет количество стрелковых боев: севернее города зафиксировали пехоту РФ – ВСУ
18 ноября, 19:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор