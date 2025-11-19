«Шахеды» ночью ударили по Дмитро-Дарьевке на Донетчине: разрушены почти 10 домов, есть раненый

Дмитро-Дарьевка. Фото: карта Google

19 ноября около 02:30 российские войска ударили по селу Дмитро-Дарьевка Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Для атаки оккупанты использовали четыре дрона-камикадзе «Шахед».



Разрушены девять частных домов, учебное заведение и критическая инфраструктура.



В результате удара ранения получил один человек.

Напомним, что 18 ноября российский беспилотник атаковал машину в поселке Алексеево-Дружковка на Донетчине, в результате чего водитель ранен.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко