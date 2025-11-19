На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»

Диктант на ВОТ.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты планируют провести «военно-патриотический диктант» для школьников и студентов с 14 лет. Участие является обязательным. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Активисты отмечают, что администрации учебных заведений уже получили инструкции по организации диктанта, который запланирован на 1 декабря 2025 года.



«И в Бердянске, и в Мариуполе, и в Мелитополе преподавателям приказали обеспечить полную явку и фиксировать тех, кто будет отсутствовать», — говорится в сообщении сопротивления.



Содержание «просветительской акции» формируется Минобороны РФ совместно с центрами российского военно-патриотического воспитания. Хотя россияне называют это диктантом, фактически формат — вопрос-ответ, а тематика включает российскую военную историю, в том числе «историю СВО».



Ранее оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели аналогичное мероприятие в Донецке.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»