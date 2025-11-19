Официальный сайт Сил ТрО ВСУ взломали: опубликованные данные ложны

Официальный сайт Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины был взломан. Об этом сообщили в соцсетях Силы территориальной обороны.



В ведомстве подчеркнули, что информация, опубликованная на ресурсе после взлома, не соответствует действительности. Специалисты уже работают над восстановлением полноценной работы сайта.



Напомним, сегодня Россия атаковала критическую инфраструктуру Украины, выпустив более 40 ракет.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»