Около трех миллионов украинцев лишились жилья — льготники получают сертификаты первыми

Разрушения в Донецкой области. Фото: Полиция Донетчины

Очередность получения жилищных сертификатов остается одной из самых острых тем для пострадавших граждан. На правопросветительской встрече, организованной Офисом омбудсмана совместно с Минрегионом, представители министерства подробно объяснили, кто и почему получает выплаты в первую очередь.



Принцип приоритетности

В Минрегионе подчеркнули, что первыми выплаты получают льготные категории граждан. «Если у вас есть льготы, то вы всегда будете первыми в очереди, когда появляются средства на счету», — отметили представители ведомства, добавив, что для таких заявителей бронь средств происходит автоматически.

Остальные граждане попадают в общую очередь. В этом списке порядок определяется датой подачи заявления и наличием финансирования. Но есть категория, которая получает решения вне очереди, — это люди, для которых уничтоженное жилье было единственным местом для проживания.

«Таких мы ставим без очереди», — пояснили в министерстве. Именно под эти случаи государство запрашивает дополнительные ресурсы. Ведомство также рекомендует заявителям оформлять статус внутренне перемещенного лица, если разрушенное жилье было единственным. Такой документ ускоряет рассмотрение дела и позволяет получить решение быстрее.



Жилья — нет



Минрегион открыто признает, что ресурсов для быстрого закрытия всех заявок нет. По официальным данным, около трех миллионов украинцев потеряли жилье, и восстановить столь большой объем недвижимости в короткие сроки невозможно. «Даже если сейчас всем дадут сертификаты, жилья просто нет», — подчеркнули в министерстве.



Придется потерпеть



Представители власти призвали граждан «набираться терпения» и пользоваться всеми доступными инструментами: подавать заявления через «Дію», обращаться в Минрегион или в Офис омбудсмана при нарушениях или задержках.

Заявителям пообещали предоставить дополнительные материалы — контакты профильных служб, презентации, перечень технических специалистов и видеоматериалы с ответами на частые вопросы.



В Минрегионе заверили, что продолжат проводить разъяснительные консультации и встречи для пострадавших граждан, чтобы процесс получения компенсаций был максимально прозрачным.

Ранее мы писали, что одной из наиболее распространенных проблем украинцы называют невозможность корректно указать адрес — особенно в городах и селах, где происходили массовые переименования улиц. Также соискателей возмущают компенсации за утраченное жилье по ценам прифронтовых областей.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»