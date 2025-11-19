Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины

Занимаясь подбором и поиском автомобилей, многие потенциальные покупатели сталкиваются с тем, что большинство доступных предложений, так или иначе требуют ремонта, поскольку под видом целых машин, перекупы часто пытаются продать технику, пострадавшую в ДТП. Помимо вероятности приобретения поврежденного авто по цене целого, существует немалый риск покупки утопленника или машины, восстановленной после критической аварии (так называемый тотал, выкупленный по дешевке). В таких условиях покупка авто из Америки от Factum Auto станет более выгодным решением.



Посетив такие популярные аукционы из США, как Copart, IAAI и Manheim, можно подобрать автомобили после страховых случаев (например, попавшие в ДТП и имеющие легкие повреждения кузова и ходовой, которые не составит труда устранить в любом автосервисе).



Покупка битых автомобилей из США – это интересный вариант для украинских автолюбителей, желающих сэкономить, сохранив качество и функциональность машины. В самих Штатах ремонт после аварий стоит дорого, с учетом высокой стоимости самих восстановительных работ и цен на автозапчасти, поэтому владельцы машин после ДТП предпочитают продавать поврежденные авто на аукционах, чтобы купить себе новую технику.



В Украине же услуги автосервисов доступны по цене, да и запчасти легко найти, что делает восстановление гораздо более выгодным. Компания Factum Auto организует весь процесс покупки битых авто под ключ, от подбора лота на аукционе до доставки выкупленной машины в Украину, позволяя получить автомобиль с богатой комплектацией по цене ниже рыночной. При этом, доступные на аукционах битые машины часто имеют минимальные повреждения (вмятины, царапины или дефекты бампера), которые устраняются быстро и недорого.



Помимо прочего, покупка битого авто из США – это неплохой шанс получить премиум-машину по цене бюджетной, или же найти технику в редкой или эксклюзивной комплектации, которая никогда не поставлялась для авторынка Украины.



Почему выгодно купить авто из США:

Низкая аукционная цена из-за дорогого ремонта в США;

Доступное по цене восстановление в украинских СТО;

Прозрачная история через отчеты Carfax;

Богатая комплектация с опциями;

Экономия на запчастях в Украине;

Короткий срок ремонта;

Возможность максимально быстрого восстановления.

Даже с учетом всех необходимых расходов на выкуп на аукционе, доставку, растаможку и последующий ремонт, итоговая цена такого авто будет на 30–40% дешевле, в сравнении с покупкой у перекупов. При этом, вы будете защищены от риска купить утопленника или тотал, получив машину с прозрачной историей обслуживания и с реальным пробегом.

Кому интересны битые авто из США и что с ними можно делать

Битые автомобили из США интересны как частным владельцам, ищущим возможность сэкономить, так и автосервисам, и предпринимателям для перепродажи после восстановления. Для семьи – это доступный способ получить просторный SUV с низким пробегом, для молодежи – спортивное авто, для солидных покупателей – машину представительского класса в расширенной комплектации.



Если вас заинтересовали битые авто из США, по ссылке https://factum-auto.com/ru/bitye-avto-iz-ssha доступен подробный каталог, чтобы вы могли выбрать лот по типу повреждений (повреждения кузова, ходовой, двигателя), с акцентом на текущее состояние (заводится или нет, едет или нет), предлагая особый индекс надежности, который учитывает множество факторов (лоты, для которых такой индекс выше 70% – являются предпочтительными для покупки).