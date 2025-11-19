Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины (реклама)
19 ноября 2025, 14:42

Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины (реклама)

Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины

Занимаясь подбором и поиском автомобилей, многие потенциальные покупатели сталкиваются с тем, что большинство доступных предложений, так или иначе требуют ремонта, поскольку под видом целых машин, перекупы часто пытаются продать технику, пострадавшую в ДТП. Помимо вероятности приобретения поврежденного авто по цене целого, существует немалый риск покупки утопленника или машины, восстановленной после критической аварии (так называемый тотал, выкупленный по дешевке). В таких условиях покупка авто из Америки от Factum Auto станет более выгодным решением.

Посетив такие популярные аукционы из США, как Copart, IAAI и Manheim, можно подобрать автомобили после страховых случаев (например, попавшие в ДТП и имеющие легкие повреждения кузова и ходовой, которые не составит труда устранить в любом автосервисе).

Покупка битых автомобилей из США – это интересный вариант для украинских автолюбителей, желающих сэкономить, сохранив качество и функциональность машины. В самих Штатах ремонт после аварий стоит дорого, с учетом высокой стоимости самих восстановительных работ и цен на автозапчасти, поэтому владельцы машин после ДТП предпочитают продавать поврежденные авто на аукционах, чтобы купить себе новую технику.

В Украине же услуги автосервисов доступны по цене, да и запчасти легко найти, что делает восстановление гораздо более выгодным. Компания Factum Auto организует весь процесс покупки битых авто под ключ, от подбора лота на аукционе до доставки выкупленной машины в Украину, позволяя получить автомобиль с богатой комплектацией по цене ниже рыночной. При этом, доступные на аукционах битые машины часто имеют минимальные повреждения (вмятины, царапины или дефекты бампера), которые устраняются быстро и недорого.


Помимо прочего, покупка битого авто из США – это неплохой шанс получить премиум-машину по цене бюджетной, или же найти технику в редкой или эксклюзивной комплектации, которая никогда не поставлялась для авторынка Украины.

Почему выгодно купить авто из США:

  • Низкая аукционная цена из-за дорогого ремонта в США;
  • Доступное по цене восстановление в украинских СТО;
  • Прозрачная история через отчеты Carfax;
  • Богатая комплектация с опциями;
  • Экономия на запчастях в Украине;
  • Короткий срок ремонта;
  • Возможность максимально быстрого восстановления.

Даже с учетом всех необходимых расходов на выкуп на аукционе, доставку, растаможку и последующий ремонт, итоговая цена такого авто будет на 30–40% дешевле, в сравнении с покупкой у перекупов. При этом, вы будете защищены от риска купить утопленника или тотал, получив машину с прозрачной историей обслуживания и с реальным пробегом.

Кому интересны битые авто из США и что с ними можно делать

Битые автомобили из США интересны как частным владельцам, ищущим возможность сэкономить, так и автосервисам, и предпринимателям для перепродажи после восстановления. Для семьи – это доступный способ получить просторный SUV с низким пробегом, для молодежи – спортивное авто, для солидных покупателей – машину представительского класса в расширенной комплектации.


Если вас заинтересовали битые авто из США, по ссылке https://factum-auto.com/ru/bitye-avto-iz-ssha доступен подробный каталог, чтобы вы могли выбрать лот по типу повреждений (повреждения кузова, ходовой, двигателя), с акцентом на текущее состояние (заводится или нет, едет или нет), предлагая особый индекс надежности, который учитывает множество факторов (лоты, для которых такой индекс выше 70% – являются предпочтительными для покупки).

ТЕГИ

Другое
Автомобиль Автомобили Покупка Авто
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
все новости
15:05
Около трех миллионов украинцев лишились жилья — льготники получают сертификаты первыми
14:56
Российский беспилотник ударил по Константиновке: поврежден автомобиль
14:44
Войска России дважды атаковали Славянск: БПЛА и авиабомбы ударили по центру города и промзоне
14:42
Почему покупка битых авто из США выгодна для Украины (реклама)
13:23
Официальный сайт Сил ТрО ВСУ взломали: опубликованные данные ложны
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:27
«Шахеды» ночью ударили по Дмитро-Дарьевке на Донетчине: разрушены почти 10 домов, есть раненый
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
12:08
Армия РФ продвинулась под Торецком и Гуляйполем – DeepState
11:46
Войска России атаковали объект «ДТЭК» на Днепропетровщине: ранены пять энергетиков, один – в тяжелом состоянии
11:22
Новый иранский БПЛА «Шахед-107» замечен над Сумами
11:20
На Ивано-Франковщине в результате массированного удара пострадали три человека: среди них – дети
10:40
Россия атаковала критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила большинство целей
10:18
В Тернополе увеличилось количество погибших после удара РФ
10:09
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены
09:55
Россия снова бьёт по энергетике Украины: введены аварийные отключения
09:50
Массированная атака «шахедов» на Харьков: количество пострадавших превысило 40 человек, среди них дети
09:29
Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по скоплению российских сил в Покровске
08:58
Два человека погибли после российского удара по Тернополю
08:38
Массированная атака РФ по Украине: удары по пяти областям, есть жертвы
все новости
ВИДЕО
Пролет беспилотника «Шахед-107» над Сумами. Новый иранский БПЛА «Шахед-107» замечен над Сумами
19 ноября, 11:22
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Массированная атака «шахедов» на Харьков: количество пострадавших превысило 40 человек, среди них дети
19 ноября, 09:50
Момент удара по захватчикам в Покровске. Су-27 ВСУ ударил JDAM-ER по скоплению российских сил в Покровске
19 ноября, 09:29
Фото: Суспільне Два человека погибли после российского удара по Тернополю
19 ноября, 08:58
Удар РФ по Харькову. Массированная атака РФ по Украине: удары по пяти областям, есть жертвы
19 ноября, 08:38
Российские оккупанты в Покровске. Фото: кадр из видео В Покровске растет количество стрелковых боев: севернее города зафиксировали пехоту РФ – ВСУ
18 ноября, 19:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор