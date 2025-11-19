Российский беспилотник ударил по Константиновке: поврежден автомобиль

Последствия удара по Константиновке. Фото: кадр из видео

19 ноября российские оккупанты FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Поврежден легковой автомобиль. По предварительной информации, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировали. Без пострадавших.

Напомним, что 19 ноября войска России дважды атаковали Славянск на Донетчине, БПЛА и авиабомбы ударили по центру города и промзоне.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко