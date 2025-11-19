Эвакуация из Лимана. В полиции рассказали, как она проходит и есть ли в городе дети

Эвакуация из Донецкой области. Фото: полиция

Очень тяжело эвакуировать людей из города Лиман. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, самая главная проблема – российские дроны.



«Много дронов. У нас уже были случаи, когда били даже по прохожим, по людям, которые просто шли по улицам в Лимане. Именно дроновая составляющая – самая главная проблема. Это PFV на радиоуправлении и оптоволокне. И это не только Лиман. Это и Константиновка, и любое другое направление», – сказал Дяченко.



Спикер полиции Донетчины отметил, что в городе есть те, кто отказывается от эвакуации, а некоторые сами хотят выехать и уже с собранными вещами.



«Официально детей в городе нет. Но никто не исключает тот факт, что люди могут вернуться. Было такое, что семьи с детьми возвращались. И мы эвакуировали их и один, и два, и три раза», – добавил он.

Напомним, что 18 ноября в Донецкой области власть приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Камышевахи.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко