Рада запускает перезагрузку власти: отставки, коалиция и новые требования прозрачности

19 ноября 2025, 15:53

Верховная Рада Украины провела серию кадровых решений, которые уже называют началом масштабной политической перезагрузки. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, парламент освободил Германа Галущенко от должности министра юстиции, за это решение проголосовали 323 депутата.

В своем сообщении Гончаренко отметил: «Голосование прошло быстро — поддержка была более чем убедительной». Кроме того, депутаты поручили профильному комитету рассмотреть постановление о прекращении полномочий главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Это решение стало еще одним шагом в цепочке кадровых изменений.

Рада также сняла с должности министра энергетики Елену Гринчук — ее увольнение поддержали 315 парламентариев. Гринчук ранее подала заявление об отставке, датированное 12 ноября. В кулуарах подчеркивают, что ее уход связан не только с личным решением, но и с общей перестройкой в правительстве.

Тем временем внутри фракции «Слуга народа» заявляют о невозможности продолжать работу в прежнем формате. Представители партии выступили с обращением о формировании новой коалиции и нового правительства. Депутат Никита Потураев опубликовал соответствующее заявление у себя на странице в Facebook.

В обращении подчеркивается принципиальная позиция: «Не должно быть неприкосновенных — все фигуранты дела Миндича должны быть немедленно освобождены от своих должностей». В партийном заявлении также говорится о полной поддержке НАБУ и САП и необходимости создания «коалиции национальной устойчивости», которая должна стать основой для формирования нового Кабмина.

Скриншот: Facebook

Скриншот: Facebook

Напомним, НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Мидас» и разоблачили преступную организацию, действовавшую в энергетической отрасли.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

