В Дружковке прогремел взрыв в двухэтажке: возник пожар, есть пострадавший

18 ноября в службу спасения поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
На месте спасатели установили, что предварительно в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета в квартире возник пожар и пострадал мужчина 1965 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.
Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняют соответствующие специалисты.
Напомним, что 16 ноября в городе Славянск на Донетчине из-за курения загорелась пятиэтажка, бойцы ГСЧС спасли мужчину.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко