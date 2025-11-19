В Дружковке прогремел взрыв в двухэтажке: возник пожар, есть пострадавший

Последствия взрыва в двухэтажном доме в Дружковке. Фото: ГСЧС

18 ноября в службу спасения поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



На месте спасатели установили, что предварительно в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета в квартире возник пожар и пострадал мужчина 1965 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.



Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняют соответствующие специалисты.

Напомним, что 16 ноября в городе Славянск на Донетчине из-за курения загорелась пятиэтажка, бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко