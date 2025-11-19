Эвакуировали всех или нет: в СМИ публикуют новые данные о детях в Покровске

Бои в Покровске

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои — российские военные почти беспрерывно пытаются проникнуть в город.



В Покровске остаются мирные жители — около 1250 человек. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. В конце октября-начале ноября в СМИ появилась информация о том, что среди мирных жителей есть дети. При этом чиновники еще декабре 2024 года заявили, что в рамках обязательной эвакуации из Покровска вывезли всех детей.



«По моим данным, в Покровске сейчас нет детей», — сказала начальница службы по правам детей Юлия Рыжакова 19 ноября, отвечая на вопрос «Новостей Донбасса».



В конце октября Рыжакова в комментарии СМИ сообщила, что в Покровске обнаружили четверых детей. Один ребенок регулярно посещал онлайн-занятия в школе в то время как в городе уже нет связи.



«Мы все понимаем, что в Покровске сейчас очень большие проблемы со связью. Я так понимаю, что ее там просто нет. Но ребенок постоянно находился на онлайн-занятиях. Они постоянно были на связи. И как это было осуществлено, я понимаю, что, возможно, какие-то старлинки и так далее. Но сейчас эта семья эвакуировалась», — сказала 29 октября Рыжакова.



Однако информация о том, что в Покровске все равно остаются дети, появилась позднее. Так, по данным СБУ, 10 ноября российские военные предприняли попытку штурма Покровска, используя жителей города как «живой щит». Среди них был ребенок.



По предварительным данным, речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка ВС РФ, который атаковал юго-восточные окраины райцентра. Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого по рации группа получила приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Оккупанты заставили людей идти впереди во время зачистки зданий в городе.



«Новости Донбасса» не располагают информацией о дальнейшей судьбе этих людей.



Чиновники и представители Сил обороны, которые занимаются эвакуацией мирных жителей из прифронтовых территорий уже неоднократно отмечали, что после выезда некоторые люди возвращаются в опасные места. Часто они берут с собой детей, скрывая информацию об их местонахождении.