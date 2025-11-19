Эрдоган призвал возобновить Стамбульский процесс, Зеленский — ускорить обмены и вернуть пленных

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган делают заявления для прессы. Скриншот

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган сделали заявления для СМИ. Публикуем главные тезисы обращений лидеров Украины и Турции на совместном брифинге.



Президент Турции подчеркнул необходимость возобновления Стамбульского процесса и возвращения к прагматичным переговорам. «Мы ожидаем конструктивной поддержки Стамбульского процесса от всех, кто стремится к прекращению кровопролития», — сказал Эрдоган.

Также он напомнил, что Турция подтверждает свою неизменную позицию: «Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости нашего стратегического партнера — Украины».

Турецкий президент отдельно выделил поддержку крымских татар, которые являются «уникальным историческим и культурным мостом между Украиной и Турцией». «Крым — это Украина, как и другие оккупированные территории», — подчеркнул Эрдоган.

Несмотря на войну, Турция ставит цель — увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов. Турецкие предприниматели, по его словам, «несмотря на все сложности, продолжают работать в Украине и готовы участвовать в ее восстановлении».

Эрдоган заявил, что Анкара готова обсуждать с Россией любые предложения, которые могут ускорить прекращение огня и открыть путь к «справедливому и прочному миру». Он высоко оценил участие США в этом процессе и выразил соболезнования украинскому народу из-за трагических последствий войны.

Владимир Зеленский сказал, что Украина и Турция обсудили оборонные проекты, координацию ради защиты граждан и безопасность в Черном море. «Обеспечить безопасность в Черном море можно только вместе с Турцией», — отметил Зеленский.

Отдельно он остановился на вопросе обменов военнопленных и возвращения украинских детей: «Мы очень стараемся восстановить обмены. Турция нам в этом очень помогает. Уже 2500 украинских военнопленных возвращены или находятся на пути домой».

Зеленский выразил надежду, что до конца года удастся вернуть значительное количество украинцев.

Завершая выступление, он подчеркнул важность дипломатии: «Война должна закончиться. У мира нет альтернативы. Россия должна понимать: за войну и убийства не может быть никакой награды».

Напомним, Белый дом ускоряет мирный план: Зеленскому могут представить условия уже завтра, пишет Politico.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»