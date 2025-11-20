Серая зона под Лиманом: попытки прорыва и новые укрепления врага

На Лиманском направлении на подступах к Ямполю образовалась большая серая зона, а между Ямполем и Дроновкой — красная. Именно там противник начал обустраивать укрепления в старых украинских окопах и блиндажах, что создает угрозу удержанию Дроновки и осложняет мониторинг вокруг Ямполя. Об этом сообщают аналитики DeepState.



ДРГ врага появляются возле Дибровы и Старого Каравана. Хотя их удается уничтожать, это показатель того, что россияне способны проникать глубже, чем раньше. «Серую зону удалось остановить только потому, что выставили рубеж по дороге Лиман — Северск», — поясняют военные.

Недавно появилось вражеское видео боя под Северском. Группа украинской пехоты двигалась по открытому полю недалеко от линии соприкосновения. Россияне устроили засаду, после чего первые бойцы колонны погибли. Затем группа, потеряв координацию, скучковалась в одном месте, подставившись под повторный обстрел.

Комментарий военных жесткий:« Мы должны учиться беречь людей. Недостаточная координация и пренебрежение безопасностью стоят нам жизней бойцов». Отмечается, что нехватка пехоты — одна из ключевых причин падения обороны на Покровском направлениях.

В Покровске и Мирнограде противник сжимает кольцо. В самом Покровске российские силы фиксируются почти ежедневно — противник просачивается в городскую застройку, закрепляясь в Динасовском поселке. Враг пытается создать физическое препятствие между Покровском и Мирноградом, минирует территорию и устраивает засады.

Мирноград находится под постоянным давлением. Россияне движутся с юга — со стороны Казацкого, Проминя, Новоэкономического и Миролюбовки, иногда используя технику. Зона риска — Сухой Яр, Лисовка и Новопавловка, где в ближайшее время возможны изменения линии фронта. В Котлино фиксируется активизация вражеских штурмовых действий.

Напомним, российские войска вошли в Северск.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»