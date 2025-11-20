Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне ранили двух мирных жителей Донетчины за сутки
20 ноября 2025, 07:47

Россияне ранили двух мирных жителей Донетчины за сутки

Последствия ударов РФ. Последствия ударов РФ.

За 19 ноября российские войска ранили двух мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, один человек пострадал в Славянске, ещё один — в селе Дмитро-Дарьевка Александровской громады.

Количество пострадавших жителей Донетчины с начала полномасштабного вторжения РФ, без учёта Мариуполя и Волновахи, составляет 3 735 погибших и 8 462 раненых.



Напомним, около 02:30 ночи 19 ноября российские войска нанесли удар по Дмитро-Дарьевке.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

